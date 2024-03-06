الكرملين: لا نعترف بقرار "الجنائية الدولية" بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة عسكريين روس

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن بلاده لا تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة عسكريين روس.

وقال بيسكوف، اليوم الأربعاء؛ تعليقا على هذا القرار: "لسنا طرفا في النظام الأساسي لهذه المحكمة ولا نعترف بها".

وأضاف أن "هذا ليس القرار الأول من نوعه وهناك العديد من العمليات المغلقة المحاطة بالسرية خلف الكواليس، وبناء على ذلك نتعامل مع مثل هذه القرارات".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، أمس الثلاثاء، مذكرتي اعتقال بحق قائد قوات الطيران بعيد المدى بالجيش الروسي سيرجي كوبيلاش وقائد أسطول البحر الأسود الروسي فيكتور سوكولوف.

وذكر بيان للمحكمة الجنائية الدولية: "أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية برئاسة القاضي روزاريو سالفاتوري أيتالا مذكرات اعتقال بحق قائد قوات الطيران بعيد المدى بالجيش الروسي سيرجي كوبيلاش، وقائد أسطول البحر الأسود الروسي فيكتور سوكولوف بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا".

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في مارس من العام الماضي، مذكرة بحق الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا على خلفية اتهام روسيا باختطاف حوالي 60 ألف طفل أوكراني ونقلهم إلى الأراضي الروسية.