"مبادرة المنفذ- كل يوم حكاية" تستعد للانطلاق في "رمضان" للعام الثاني على التوالي

تجهيز 50 مطبخ متكامل للأسر الأكثر احتياجاً وإعداد 50 ألف كارتونة مواد غذائية

في إطار الجهود المبذولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف ربوع مصر، ومن منطلق زيادة الوعي بمفهوم المسئولية المجتمعية، وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشروعات التنموية المجتمعية، وفي ضوء رؤية مصر2030 ، تستعد مجموعة فوكس تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق مبادرة المنفذ “كل يوم حكاية” على مدى 30 يوم خلال شهر رمضان الكريم، استكمالا لمسيرة نجاح العام الماضي.

وقال كريم مكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوكس، إن المبادرة تنطلق هذا العام برعاية مجموعة متميزة من الشركات والمؤسسات الكبرى في مقدمتها "مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، وشركة نستله مصر، وبنك القاهرة، ومجموعة تعمير للتطوير العقاري، وشركة زانوسي".

وأضاف "مكي"، أن مبادرة "المنفذ 2024- كل يوم حكاية"، تستهدف في نسختها الحالية إعداد 50 ألف كارتونة مواد غذائية، يتم توزيعها على المناطق والأسر الأكثر احتياجاً في نحو 20 محافظة.

وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة فوكس، عن مفاجأة حيث أعلن عن تبني الرعاة الرسميين للمبادرة هذا العام لتجديد 50 مطبخ بمحافظة الفيوم على أن يتضمن ذلك تجهيزه بكافة المستلزمات من "أجهزة كهربائية مقدمة من شركة زانوسي، ووصلات مياه، ومطبخ خشب مكون من قطعتين، وسيراميك، ورخام مقدم من شركة البرنس للرخام، وأواني طهي مقدمة من شركة إيليت".

وصرح "مكي"، بأن “المنفذ” تستهدف إبراز دور كافة الجهات المقدمة للمساعدات وإرشادها لإيصال التبرعات الخيرية لمستحقيها، وتقديم أنشطة هادفة، ليكون كل يوم من أيام الشهر الكريم بمثابة ملحمة مجتمعية تتضافر فيها الجهود و”حكاية” إنسانية يتم إبرازها للجمهور لتجسد أسمى معاني الترابط والمحبة بين أبناء الوطن، ورد جميل للمصريين.

وأوضح أن المبادرة تتطلع لمزيد من التعاون المثمر مع الشركات والمؤسسات للانتشار على نطاق أوسع وفق أسس ونظم مبتكرة تلبي رؤية ورغبات كافة الجهات بالإسهام في تحسين المستوى المعيشي للأسر الأكثر احتياجاً، الأمر الذي ينعكس بدوره في الرقي بالمجتمع ورفع العلامات التجارية لمكانة أكبر بالسوق المصرية مايحقق منفعة مشتركة.



وتأمل المبادرة في تحقيق قيمة مضافة جديدة للمسئولية المجتمعية من خلال شركاء النجاح الداعمين، بتوفير غذاء آمن وصحي للمستحقين في كافة ربوع مصر.