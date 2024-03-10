منتخب الشطرنج يحصد ذهبيتين في منافسات الفردي بدورة الألعاب الأفريقية

حقق منتخب الشطرنج المصري ميداليتين ذهبيتين في منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الجاري.

وحصد باسم أمين لاعب منتخب مصر للشطرنج ذهبية الفردي في منافسات الشطرنج السريع التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

كما حققت شاهندة وفا الميدالية الذهبية الثانية لمنتخب مصر اليوم في منافسات فردي الشطرنج السريع للسيدات.

لترتفع حصيلة منتخب مصر للشطرنج في دورة الألعاب الأفريقية إلى ثلاثة ميداليات ذهبية حتى الآن.

كان حقق الثنائي باسم أمين وشاهندة ناجي ذهبية منافسات المختلط للشطرنج السريع بعد أداء قوي خلال المنافسات.

تشارك مصر بفريق مكون من الثنائي باسم أمين وشاهندة ناجي، في منافسات الشطرنج خلال دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر.

تسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

تعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في أفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية (الأنوكا)، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية (الأوكسا).

تخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية”.