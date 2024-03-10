مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة الأولى.. حمادة هلال يفتح بوابات خدام قزح

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل المداح 4 أسطورة العودة، بأجواء من التشويق بين أبطال العمل في قاعة المحكمة التي جمعت صابر المداح (حمادة هلال) مع والدته (حنان سليمان) وسميح (فتحي عبد الوهاب) مع دياب وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وصبحي خليل ثم تنتقل الحلقات لمولد الحسين.

وتظهر بداية معرفة الشيخ صابر بسميح (فتحي عبد الوهاب) في مولد الحسين وأنه رجل تقي يساعده في الخير حتى يأتي له محمد نجاتي يطلب معه السفر إلى أسوان لمساعدته في التخلص من صوت غريب يسيطر على منزله وتحت ضغط من سميح يذهب الشيخ صابر ليكتشف هناك توهمه وخداع سميح له حيث يتحول البيت إلى مقبرة مغلقة وبعدها تسيطر على المداح قوى تجعله يفتح بوابات خدام قزح ليتجسد له عدوة الأول صخر (دياب) في شكل جني قائلًا له: شكرًا يا صابر.

وتنتهى الحلقة علي محاولة المداح العودة إلى القاهرة بعد اكتشافه أن كل ما مر بيه من أحداث هو وهم كبير جسده سميح له وأن لا شيء حقيقي وتتعرض الطائرة التي يركبها في طريق العودة لانفجار فماذا سيحدث للشيخ صابر وهل هي النهاية؟

تفاصيل مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

ويعرض مسلسل المداح 4 اسطورة العودة، الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.