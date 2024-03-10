بحوث الثروة السمكية ينظم ندوة إرشادية عن الاستزراع السمكي

نظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ندوة ارشادية عن الاستزراع السمكي بمحافظة الفيوم .

وتناولت الندوة عدة موضوعات وهي كالتالي:

اولا : تفريخ الاسماك واهمية انتاج زريعة ذات حيوية عالية منتجة من امهات منتخببة وراثيا بكفاءة عالية حتى تكون الزريعة المنتجة مقاومة للامراض ومعدل نموها عالى ايضا اهمية تحضين الزريعة والعناية بها فى فترة التحضين لتقليل الفاقد منها.

ثانيا : أهمية النواحى الفسيولوجية للاسماك وتاثرها بالبيئة المحيطة بالاسماك واهمية سلامة اعضاء جسم الاسماك للحصول على معدلات تحويل غذائية مناسبة وانتاج عال.

ثالثا : ايضا تم الحديث عن اهمية جودة المياه لعملية الإنتاج والظروف البئية المناسبة لنمو الأسماك .

رابعا: طرق الاستزراع السمكى والكثافات المختلفة للاسماك فى وحدة المساحة والمناسب منها للمنطقة الموجود بها المزارع .



خامسا : اهمية التغذية ومعدلات التغذية المناسبة لكل عمر من الاسماك واهمية الحفاظ عل الأعلاف وتقليل الفاقد منها والطرق الصحيحة لتخزين الاعلاف لزيادة الانتاج .



سادسا: اهمية الامان الحيوى بالمزارع السمكية لتجنب الإصابات المرضية للأسماك وحدوث خسائر .



سابعا :دور الإدارة الجيدة للمزرعة من حيث السجلات المزرعية ومتابعة العمليات المزرعية المختلفة لرفع الكفاءة الاقتصادية للمزرعة.



ثامنا:تم فتح مجال المناقشة لمعرفة المشاكل الموجودة بالمنطقة وتوجيه الابحاث العلمية لإيجاد حلول لهذه المشاكل وتم الرد بالحلول المناسبة لبعض المشاكل الانتاجية الموجودة بالمنطقة.

واتفق الحاضرون على انشاء جروب على الواتساب للتواصل بين الباحثين والمزارعين للرد على استفسارات المزارعين الخاصة بالعملية الإنتاجية لزيادة الانتاج .