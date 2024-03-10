مصر والثروة السمكية.. تحديات وآفاق المستقبل

تُعدّ مصر من الدول الغنية بالثروة السمكية، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز على البحرين المتوسط والأحمر، وتواجد العديد من البحيرات مثل المنزلة والبرلس، بالإضافة إلى نهر النيل وفروعه.

اهتمام الدولة بالثروة السمكية: تنظيم ورشة عمل "الثروة السمكية في مصر بين الواقع والمأمول" من قبل معهد بحوث الاقتصاد الزراعي. مناقشة دور الدولة في تنمية القطاع السمكي من خلال إنشاء مشاريع مثل مزرعة قناة السويس ومزرعة بركة غليون.

تحديات تواجه الثروة السمكية: نقص الأعلاف والرعاية البيطرية للمزارع السمكية. ارتفاع رسوم التراخيص لمراكب الصيد والصيادين. تحديات تواجه بحيرة ناصر، أكبر المسطحات المائية العذبة في مصر.

توصيات الورشة: توفير الدعم للمزارع السمكية. مراجعة رسوم التراخيص لتشجيع الصيادين على زيادة الإنتاج. التوسع في إنشاء المفرخات السمكية. تطوير بحيرة ناصر لزيادة الإنتاجية. التركيز على صادرات الأسماك الممتازة. استكمال المشاريع القومية للإسماك مثل قناة السويس وبركة غليون وشرق التفريعة.



نشاطات أخرى للمعهد: تنظيم دورة تدريبية حول "أساليب وإعداد البيانات الإحصائية" لرفع مهارات الباحثين والعاملين في المعهد.



تسعى مصر جاهدة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك. وتُعدّ ورشة عمل "الثروة السمكية في مصر بين الواقع والمأمول" خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث ناقشت التحديات التي تواجه القطاع واقترحت حلولًا فعالة لضمان استدامة الإنتاج السمكي وتحقيق الازدهار لهذا القطاع الحيوي.