جنايات الفيوم تقرر تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد العناني، وعمر سالم، وكيل نيابة هشام سمير وأمانه سر محمود ربيع وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بمركز أبشواى بالفيوم، لجلسة الخامس من ابريل القادم لحين وصول تقري الطب الشرعي ولسماع مرافعة الدفاع.

وترجع وقائع القضية الى تلقى مدير أمن الفيوم أخطارا من مامور مركز أبشواى بتلقيه اخطار من مستشفي الفيوم العام بوصول شخص بحاله جراحه وبه عدة طعنات نافذة، وظل تحت الملاحظة والعلاج لمدة 15 يوما الا انه لفظ انفاسه الاخيرة .

تحريات الحادث

وكشفت التحريات ان القتيل يعمل سائق توك توك ولقى مصرعه متأثرا بجراحه عقب تعرضه لحادث سرقة التوك التوك الذي يعمل عليه للحصول على قوت يومه.، وقام الجناة بطعنه عدة طعنات نافذة ونقل على اثرها الى مستشفى الفيوم العام للعلاج، لكنه توفى بعد أسبوعين من دخوله المستشفى العام للعلاج.

و تبين من التحريات أن المجنى عليه عادل امام 32 سنة قد فوجئ ببعض الشباب يطلبون منه توصيلهم الى احدى القرى بالتوك توك الخاص به، وفى الطريق وبالقرب من الزراعات طلبوا منه النزول من التوك توك وحاولوا سرقته بالقوة وتحت تهديد السلاح لكنه تصدى لهم وقاومهم للدفاع لقمة عيشة، فانهالوا عليه طعنا بالمطاوى وتمكنوا من سرقة التوك توك الخاص به وفروا هارين، بعد ان تركوه غارقا فى دمائه على جانبى الطريق العام.القى القبض على المتهمين واحيلوا الى النيابة التى قررت احالتهم الى محكمة الجنايات التى اصدرت قرارها السابق.