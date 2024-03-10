سقوط شهداء في قصف على مُخيم النصيرات

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من المنازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني، إن طائرات الاحتلال استهدفت منازل في المخيم المذكور ما أدى لاستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 31045 شهيدا، واصابة 72654 آخرين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

من جانبها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الوضع في شمال قطاع غزة مأساوي، حيث يمنع الاحتلال وصول المساعدات برًا، رغم النداءات الدولية المُتتالية.

وأضافت، في منشور على موقع (إكس)، أن وصول المساعدات الإنسانية والوقف الفوري لإطلاق النار أمر ضروري لإنقاذ الأرواح، مُشيرة إلى أنه رغم اقتراب حلول شهر رمضان، مازالت حصيلة الشهداء آخذة في الارتفاع.

وقالت الوكالة الأممية إن خمسة أشهر من الحرب واسعة النطاق في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 30 ألف فلسطيني، وموت الأطفال من الجوع، حيث تهدد المجاعة 1.5 مليون إنسان.

وحسب بيان صدر عن مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني قبل يومين، فقد قتل أكثر من 160 موظفا في الأونروا، وتضررت أكثر من 150 منشأة تحت علم الأمم المتحدة، وبعضها دمر بالكامل، ومن بينها العديد من المدارس. وقتل أكثر من 400 نازح أثناء سعيهم للحصول على الأمان تحت علم الأمم المتحدة.