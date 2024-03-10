غيابات مانشستر سيتي أمام ليفربول قبل صدام الليلة في الدوري الانجليزي

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول، مساء اليوم، في مواجهة صعبة تجمع بين الفريقين، على ملعب الأنفيلد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

غيابات مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول الليلة

ويفتقد فريق الكرة الاول بنادي مانشستر سيتي لخدمات كلا من اللاعبين: جويل ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد، أليسون بيكر، تياجو ألكانتارا، كورتيس جونس.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين هذا الموسم، على ملعب "الاتحاد" قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول البطولة برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر الذي فاز أمس على برينتفورد بنتيجة 2-1.

ويستضيف ملعب "الأنفيلد" مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي، لموسم 2023 ـ 2024 في تمام الساعة الخامسة الاربع بتوقيت القاهرة، السادسة الاربع بتوقيت السعودية.