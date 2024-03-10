مساجد الإسكندرية تتزين لاستقبال شهر رمضان

ساعات قليلة ويتوجه المصلين إلى المساجد لأداء صلاة التراويح فى ليلة اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، والتراويح، وتشهد مساجد محافظة الاسكندرية حالة من التنافس لابراز اجمل ما فيها من زينة بالانوار وتعليق اوراق الزينة لاستقبال الشهر الكريم واداء المصلين صلاة العشاء والتراويح . واستقبال ضيوف الرحمن لاقامة روحانيات وصلوات الشهر الكريم

شهر رمضان المبارك في مدينة الإسكندرية ليس كأي شهرٍ آخر، فقد تزيّنت المدينة بحلة احتفالية استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، وارتدت ساحة المساجد أو «ميدان المساجد» التراثي- الذي يعتبر من أهم وأشهر المناطق التي يغلفها طابع رمضاني خاص ويتوسطها مسجد أبو العباس المرسي- زينة رمضان فتزينت بالفوانيس والإضاءات المميزة لاستقبال المصلين والزوار، كما نصبت الملاهي المخصصة للأطفال لتقدّم عروضها الترفيهية المعتادة خلال الشهر الفضيل

.كما تزين مسجد القائد ابراهيم لاستقبال المصلين لصلاة التراويح ،يعتبر مسجد القائد إبراهيم وسط الإسكندرية، من أشهر المساجد بالمحافظة، وكانت تقام فيه صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان، حيث كان يأتيه المصلون من مناطق متعددة بالآلاف.

ومن المساجد التى انتهت من اعمال الصيانة والتطوير مسجد أحمد يحيى باشا وهو من اكبر المساجد فى منطقة جناكليس .

وفى غرب الاسكندرية تزين مسجد المدينة "مسجد الحديد والصلب" أكبر مساجد غرب ، بالأنوار وأوراق الزينة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وأداء صلاة العشاء والتراويح وقامت إدارة المسجد بتجهيزه استعدادا لصلاة التراويح ومن المتوقع أن يشهد المسجد عدد كبير من المصلين والمصليات، وجرى تجهيز المسجد وتعقيمه وتزيينه بشكل مبهج وجميل وأفضل من الأعوام الماضية.

من جانب اخراستعدت مديرية الاوقاف بالإسكندرية لاستقبال شهر رمضان بعدد من الإجراءات المكثفة لتهيئة المساجد للمصلين وتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة دروس دينية وانشطة دعوية مختلفة.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية،

إن المديرية تسعى للتوسع في الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.،وتبذل وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف جهود مكثفة في تزيين المساجد وتجميلها بمختلف الزخارف والإضاءات وندوات دينية وتوعية لفضل الله في هذا الشهر الكريم ولا تقتصر الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف المصرية على تزيين المساجد فقط، بل تشمل أيضاً تنظيم الدروس والمحاضرات الدينية، وتوفير الخدمات الاجتماعية للمحتاجين من الرعاية الصحية والاجتماعية، وأيضا تجهيز موائد الرحمن في معظم المساجد حيث ترسم لوحة جمالية استقبالاً لشهررمضان الكريم.

واكد الشيخ عبد الرازق وكيل الاوقاف أن هذه الجهود تأتي في إطار رسالة الأوقاف في خدمة المجتمع وتعزيز الروحانية والوحدة الوطنية وتعزيز الوعي بقيم الإسلام السمحة والتسامح. وأشار إلى أن تزيين المساجد ليس مجرد عمل فني، بل هو تعبير عن الاستعداد الروحي لاستقبال شهر الصيام، وتوفير بيئة مريحة وملهمة للمصلين.

واضاف وكيل الوزارة ان طلقت مديرية الاوقاف بالاسكندرية حملات نظافة على كافة المساجد بجميع الإدارات لتنظيف المساجد وفرش السجاد وتزيين المساجد بالزينة والانوار لادخال البهجه والسرور على المصلين ولحسن استقبال الشهر الكريم الذى يستقبل فيه المساجد اعداد كبيرة من المصلين يوميًا بالإضافة الى الاعتكاف فى اخر الشهر الكريم .

وشملت اعمال النظافة ادارة المنتزة والرمل والجمرك وغرب ومحرم بك وكافة الإدارات على ان تستمر حتى بداية شهر رمضان المبارك.وتشمل الخطة الدعوية بمساجد الإسكندرية اقامة الملتقى الفكرى ويقام الملتقى الاكبر بمسجد مدينة فيضل بالمنتزة ويشمل إمام وواعظ من الازهر الشريف كما يقام فى كافك المساجد الأخرى .

كما يقام درس العصر بعد صلاة العصر مباشرة فى المساجد ويناقش موضوعات هامة بالاضافة الى اقامة الملتقى الفكرى للواعظات والذى تشارك فيه الواعظات بالإسكندرية ضمن الخطة الدعوية لشهر رمضان.

كما يقام خاطرك الفجر والتراويح ودروس للنشء والذى حقق نجاح كبير لجذب النشء والتى تفوقت فيه وزارة وزارة الاوقاف لجذب الاطفال الى المساجد وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتشكيل افكارهم بالاسلام الوسطى المستنير .

كما تقوم حملات لمتابعة المساجد فى الشتاء ونظرا لسوء الاحوال الجوية وتوقع سقوط الامطار خلال شهر رمضان شدد الشيخ سلامة على ضرورة المتابعة الميدانية للمساجد ومتابعة اسطحها وملحقاتها وإزالة اي تراكمات مياه تتسبب بها مياه الأمطار حفاظا على بيوت الله عزوجل من اي اضرار يمكن أن تلحق بها بسبب الأمطار.

اضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية قام بجولة مروريك شملت عددا من مساجد إدارات ( الجمرك - غرب - وسط - شرق - محرم بك)لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على الحالة العامة للمساجد والتأكد من اعداد المساجد وتنظيفها وتهيئتها على الوجه اللائق بضيوف الرحمن قبل حلول شهر رمضان المبارك مؤكدا ان اشرف الأعمال قاطبة هي خدمة بيوت الله عز وجل والقيام على أمرها و تعهدها واعدادها لزوارها ومرتاديها.

ويقول الشيخ عبد الرازق وكيل أوقاف الإسكندرية ، ان كافة العمال بالإسكندرية بعملون على قدم وساق لانهاء كافة اعمال التنظيف لاستقبال شهر رمضان المبارك والتى بدأت منذ اسبوع على كافة الادارات كما تزينت مساجد الإسكندرية بالانوار والزينة لادخال البهجه والسرور على المواطنين.

اشار ان صلاة التراويح تقام فى كافة مساجد الإسكندرية فى أكثر من 5300 مسجد على جميع انحاء الإسكندرية طوال شهر رمضان حسب تعليمات وزارة الأوقاف ومتابعة يومية ولحظية لكافة المساجد من خلال فريق للمتابعة ومفتشين لمتابعة الصلوات وانتظام العمل بها .

وفي سياق متصل، أجرى وكيل الوزارة جولتين مروريتين، الأولى كانت مفاجأة في صلاة الفجر على مساجد إدارة أوقاف وسط، والثانية عقب الانتهاء من المقرأة شملت عددا من مساجد إدارات (الجمرك - وشرق - والرمل) للاطمئنان على إعداد المساجد وتنظيفها استعدادا لإقامة شعائر صلاة الجمعة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، إنه تم فرش 16 مسجدًا خلال الفترة من شهر فبراير الماضى وحتى الآن، بجميع الادارات الفرعية، استعداداً لشهر رمضان وصلاة التروايح.

وأوضح أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يولى اهتمامًا كبيراً بالمساجد، وتهيئتها في أتم حال لاستقبال ضيوف الرحمن وخاصة في شهر رمضان الكريم.

وأشار إلى أن آخر المساجد التي تم الموافقة على صرف الفرش لها الشهر الجارى، هو مسجد الصعايدة، الموجود في منطقة المندرة قبلى، شرق الاسكندرية، والتابع لإدارة المنتزة، بإجمالى 180 متراً، حيث يتسع المسجد لـ600 مصلٍ،وكذلك مسجد الإيمان التابع لادارة أوقاف وسط الاسكندرية، باجمالى 172 متراً من السجاد.

وجاءت موافقة وزارة الأوقاف، على صرف فرش مسجد الصعايدة، وتسليمه للأهالى القائمين على المسجد، لفرش المسجد استعداداً لاستقبال المصلين في شهر رمضان.