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الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد لقاء الأهلي المقبل بمسابقة الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز بملاقاة نظيره البنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف من مساء بعد غد الثلاثاء على ملعب ستاد القاهره الدولي في لقاء مؤجل من الجوله 15 لبطولة الدوري الممتاز.

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اليوم .. الأهلي يبدأ استعداداته لاستكمال مبارياته بالدوري

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للفعاليات المحلية المصرية على صعيدي الأندية.

وعادت بعثة الفريق الأحمر من السعودية صباح الأمس عقب التتويج بلقب كأس مصر على حساب نادي الزمالك.

سجل هدف التقدم إمام عاشور في الدقيقة 83، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.

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