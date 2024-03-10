موعد لقاء الأهلي المقبل بمسابقة الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز بملاقاة نظيره البنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف من مساء بعد غد الثلاثاء على ملعب ستاد القاهره الدولي في لقاء مؤجل من الجوله 15 لبطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للفعاليات المحلية المصرية على صعيدي الأندية.

وعادت بعثة الفريق الأحمر من السعودية صباح الأمس عقب التتويج بلقب كأس مصر على حساب نادي الزمالك.



سجل هدف التقدم إمام عاشور في الدقيقة 83، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.