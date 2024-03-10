اليوم .. الأهلي يبدأ استعداداته لاستكمال مبارياته بالدوري

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقياده مديره الفني السويسري مارسيل كولر تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش استعدادا لملاقاة البنك الاهلي المقبلة المقرر اقامتها بعد غد الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة 15 لبطولة الدوري الممتاز.

وعادت بعثة الفريق الأحمر صباح أمس السبت قادمة من السعودية بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب غريمه التقليدي الزمالك بالانتصار بثنائية من دون رد.

على صعيد متصل ، أعرب مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر عن سعادته بتتويج الأهلي ‏بقلب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ‏مساء أول أمس على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر. ‏

وأكد شوبير أن الفوز بلقب كأس مصر أفضل هدية للجماهير الداعمة للفريق في كل الأوقات، ‏ودائمًا يتواجدون وراء الأهلي في كل مكان، مشددًا على أن الجماهير تظل كلمة السر ‏في الفوز بالبطولات.‏

وتطرق شوبير للحديث عن العلاقة بينه وبين كابتن الفريق محمد الشناوي، قائلًا إن الشناوي ‏بمثابة أخ أكبر لجميع اللاعبين ودائمًا ما يدعم زملاءه في الفريق، وأشاد بموقفه وحرصه مع ‏ياسر إبراهيم على التواجد في السعودية مع الفريق على الرغم من تنفيذه لبرنامج تأهيلي.‏

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، سجل هدف التقدم ‏إمام عاشور في الدقيقة 83، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب ‏بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم ٣٩.