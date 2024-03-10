كوديتشيني: سباليتي يسعى لبناء المنتخب الإيطالي من جديد والدوري سيعود لقوته

أكد كارلو كوديتشيني حارس مرمى تشيلسي وتوتنهام السابق أن الدوري الإيطالي سيعود لقوته المعهودة خلال الفترة القادمة، وعلق على تراجع المنتخب الإيطالي وابتعاده عن المنافسة على الألقاب.

وقال كوديتشيني في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " تراجع منتخب إيطاليا؟ لدينا مشاكل معنوية، مستوانا متدني جدا ليس هذا منتخب إيطاليا الذي عاهدناه".

وأضاف: " سباليتي يسعى لبناء المنتخب من جديد وسباليتي مختلف عن مانشيني، سباليتي خبرته الكروية أعلى ويتشاور دائما، سنرى إيطاليا في عهد جديد.

وتابع: " الدوري الإيطالي سيعود لقوته مرة أخرى وعندما كنت في الدوري الإيطالي كان به العديد من اللاعبين ونسعى لسد الفجوة الحالية ونسعى دائما للتطور.

وأتم: "يورو 2024؟ صعب تحديد منتخب هناك فرق كثيرة مثل إنجلترا فهو منتخب قوي جدا، وفرنسا أيضا تضم لاعبين كبار، وألمانيا".