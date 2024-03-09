إنتر ميلان فى اختبار صعب أمام بولونيا للحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بنظيره بولونيا مساء اليوم السبت على ملعب ريناتو دال آرا ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-2024.

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ويتصدر انتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة جمعها من الفوز في 23 مباراة والتعادل في 3 وخسارة لقاء وحيد، فيما يأتي بولونيا في المركز الرابع برصيد 51 نقطة فاز في 14 مباراة وتعادل في 9 وخسارة 4 مواجهات.

موعد مباراة إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي



تنطلق صافرة أحداث مباراة إنتر ميلان ضد بولونيا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًاً بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي

ومن المنتظر أن تذاع مباراة إنتر ميلان ضد بولونيا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط.