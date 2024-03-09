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السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنتر ميلان يهزم بولونيا ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل إنتر ميلان انتصاراته في الدوري الإيطالي بفوز جديد على منافسه بولونيا بهدف، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الإيطالي.

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سجل يان بيسيك هدف إنتر ميلان في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يواصل إنتر ميلان الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة ويليه في الوصافة يوفنتوس برصيد 57 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

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وبدأ إنتر ميلان بتشكيل مكون من : سومر - باستوني - اتشيربي - بيسيك - أوغوستو - هاكان تشالهان أوغلو - دارميان - مخيتاريان - باريلا - سانشيز – تورام

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