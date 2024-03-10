نجم تشيلسي السابق يعلق على تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي

علق كارلو كوديتشيني حارس مرمى تشيلسي وتوتنهام السابق على تراجع نتائج البلوز في الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

وقال كارلو كوديتشيني في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " مرحلة تشيلسي؟ بالنسبة للبلوز كانت أكبر تجربة لي في حياتي الكروية أنا إيطالي ونشأت في ميلان لكن عندما انتقلت إلى تشيلسي كان فريقا كبيرا وكانت أهم مرحلة في حياتي.

وأضاف: "المنافسة مع تشيك؟ بالنسبة لي كانت منافسة شريفة فهو حارس كبير وعملاق وأقول له دائما إنه معلمي الأول وتعلمت منه الكثير لم يكن لدينا مشاعر كراهية لبعضنا البعض".

وتابع: "أعظم اللاعبين الذين زاملتهم في تشيلسي؟ مالديني وجون تيري ولوكا مودريتش، كنت دائما محظوظا باللعب بجانب كبار اللاعبين، كنت مثل الطفل عندما توجت بالألقاب مع ميلان وأنا في سن التاسعة عشر عاما".

وأكمل: "تراجع تشيلسي في ترتيب الدوري الإنجليزي؟ النتائج تبدو سيئة بالنسبة للجميع ولا أعلم سببا محددا لذلك هو سوء إدارة وسوء تنظيم في فترتي مع البلوز كان الفريق الأقوى في العالم".

واختتم: "المنافسة على الدوري الإنجليزي؟ هناك 3 أو 4 فرق مرشحين للمنافسة.. من الصعب توقع نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليفربول، من سيحالفه الحظ سيكون هو الفائز".