اجتماع حاسم بين إدارة تشيلسي وبوكيتينو لبحث مستقبل الأزرق

اجتماع اكثر من هام يتم مساء الجمعة بين مالكي نادي تشيلسي الأنجليزي تود بويلي و بيجداد ايجبالي و المدير الفني الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو لبحث مستقبل الفريق في الفترة القادمة وما سيتم تجهيزه لفترة الانتقالات الصيفية .

وكانت مصادر اعلامية انجليزية قد أكدت ان ملاك نادي تشيلسي يسودهم حالة من الاستياء جراء وجود الفريق في المركز الحادي عشر في بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز وفي نفس الوقت اعلان ميزانية النادي بخسائر كبيرة وصلت إلى ٩٠ مليون جنية استرليني قبل الضرائب ووضوح عدم نجاح تجربة بوكيتينو واستثمار أموال ضخمة في لاعبين تم التعاقد معهم هذا الموسم .

وقالت مصادر اعلامية انجليزية ان اجتماع ملاك تشيلسي مع موريسيو بوكيتينيو سيشهد استماع الإدارة لخطط المدير الفني حول الموسم المقبل والاعبين الذين ينوي التفاوض معهم لضمهم لتشيلسي والميزانية التي سيتم رصدها لهذا الغرض وايضا محاولة تحسين وضع الفريق في الموسم القادم .

وأضافت المصادر ان نهاية الاجتماع سترسم مستقبل تشيلسي خلال الفترة القادمة خاصة وان الرسالة التي وصلت من خلال اعلان الاجتماع هو وجود نية لاستمرار موريسيو بوكيتينو في منصب المدير الفني خلال الفترة القادمة .