تشيلسي يسعى للتعاقد مع هدف ليفربول

قالت مصادر صحفية بريطانية ان اتجاها يسود إدارة نادي تشيلسي باقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي مع نهاية الموسم المقبل والتعاقد مع احد المدربين البرتغالي روبين اموريم المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة والذي يعد احد أبرز المرشحين لتدريب ليفربول خلفا للالماني يورجن كلوب او الإيطالي أنطونيو دي زربي المدير الفني لفريق برايتون .

وكان تشيلسي قد تعادل في اخر مبارياته بهدفين لكل فريق مع فريق برينتفورد وهو ما وضع الفريق في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الأنجليزي الممتاز واوجد حالة من الغضب لدى مشجعي تشيلسي الذين كانوا ياملون في العودة إلى منصات التتويج مع موريسيو بوكيتينو والتعاقد مع عدد من نجوم الدوري الأنجليزي مع بداية الموسم الحالي .

وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية ان إدارة تشيلسي قامت في الفترة الأخيرة بتكليف لجنة الاحصاءات بالنادي بمتابعة أرقام المدير الفني البرتغالي روبين اموريم والذي يحقق نجاحات كبيرة مع نادي سبورتنج لشبونة والذي يسعى خلال الفترة القادمة للحصول على لقب الدوري البرتغالي للمرة الاولى منذ عام ٢٠١٨ في ظل منافسة ضارية مع بنفيكا وهو نفس المدرب الموجود على لائحة نادي ليفربول لخلافة الألماني يورجن كلوب كأختيار ثاني بعد الأسباني تشافي الونسو المدير الفني لفريق بايرليفركوزن الألماني.

المرشح الثاني لقيادة تشيلسي وفقا للجارديان هو الإيطالي أنطونيو دي زربي المدير الفني لبرايتون والذي يتواجد ضمن المرشحين لقيادة عدد من الاندية من بينهم برشلونة الاسباني وبايرن ميونخ الألماني.