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السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

مخاطر صحية يسببها فقدان الوزن بسرعة

بوابة الوفد الإلكترونية

يهدد خفض الوزن بسرعة صحة الجسم بأمراض خطيرة، حيث يفقد الجسم بروتينات وليست دهون فقط.

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علاقة الصيام المتقطع بمرض السكري

أضرار فقدان الوزن بسرعة 

ووفقًا لما ذكره موقع ذا صن يحذر الأطباء من أن خفض الوزن بسرعة يُفقد الأجسام المضادة المعروفة باسم الغلوبولين المناعي، وهي بروتينات خاصة تنتجها خلايا جهاز المناعة لمحاربة الفيروسات والالتهابات.

كما ينعكس الأمر سلبًا على جهاز المناعة في الجسم ويجعله عرضة للأمراض، لذا فإن تخفيف الوزن يجب أن يتم بصورة تدريجية حتى لا يتضرر الجهاز المناعي.

كما أوضحوا إن تراكم الدهون في منطقة البطن علامة على سوء عملية الأيض في الجسم، ما قد يسبب مشكلات صحية خطيرة، بينها مرض السكري من النوع الثاني.

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