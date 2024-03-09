علاقة الصيام المتقطع بمرض السكري

يحول الصيام المتقطع الجسم إلى استهلاك موارده الخاصة، فالشعور بالجوع يعني حاجة الجسم إلى العناصر المغذية.

فوائد الصيام المتقطع



ووفقًا لما ذكره موقع هيلث لاين الطبي، أكد الأطباء إن جسم الإنسان يحتوي على هرمونين خاصين مسؤولين عن تنظيم الجوع وهما الغريلين والليبتين، وينتجان في المعدة والأنسجة الدهنية.

كما أشارت إلى إنه يمكن بسهولة تحديد ما إذا كان الشخص جائعا أم لا ، حيث تنتقل النبضات من المعدة إلى مركز الجوع في الدماغ، ونشعر بأحاسيس على شكل حرقة في المعدة، وغثيان، شعور بالضعف العام، ودوخة.

ولكي تختفي الأعراض، علينا تناول الطعام، لاستعادة الصحة والأداء الجيد بشكل طبيعي، ولكن البعض لا يتحملون الجوع وقد يعانون من ارتعاش الأيدي، والتعرق، ونقص السكر في الدم، وهو مظهر من مظاهر مقاومة الأنسولين.

وتزداد حساسية الخلية للأنسولين، ويقوم الجسم، بعد التعافي من الجوع، بإنتاج الطاقة بشكل أفضل من المواد الغذائية المتاحة، كما يجدد الميتوكوندريا وهي محطات الطاقة داخل الخلايا في الجسم.