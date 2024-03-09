محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات استقبال شهر رمضان المعظم

تابع اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم، وكذا خطة وزارة الأوقاف لإحياء ليالي الشهر الكريم.

جاء ذلك خلال مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمبنى مجلس شرم الشيخ الجديد، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

شدد المحافظ علي استمرار معارض اهلا رمضان بجميع المدن، و ضخ مزيد من السلع التموينية والأساسية للمواطنين بالأسعار المخفضة ، مع تكثيف الحملات التموينية.

وأشار المحافظ لمائدة الرحمن بطور سيناء تحت رعاية محافظ جنوب سيناء والتي تتسع لعدد 500 فرد بالإضافة لوجبة السحور، وحرص المحافظ علي الاطمئنان علي توفير جميع مستلزمات السلع للمائدة، واشار انه سيتناول وجبة الافطار بها مع المواطنين في زيارة مفاجئة خلال شهر الاطمئنان للاطمئنان علي مشتملات المائدة وجودتها، كما وجه رؤساء المدن باقامة مائدة الرحمن بكل مدينة بالتعاون مع رجال الأعمال والمجتمع المدني، ووعد المحافظ باقامة افطار الاسرة السيناوية تضم مشايخ وعواقل المحافظة، والمواطنين ، بإضافة لإفطار عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ.

اكد المحافظ علي توفير 10 اطنان من المواد الغذائية وتوزيعها بالمجان علي الأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة لكميات من اللحوم .

واطلع المحافظ خلال الاجتماع علي خطة وزارة الأوقاف لشهر رمضان وإحياء لياليه بقراءة القرآن الكريم بعد صلاة القيام، مع مراعاة اختيار القراء ذو الصوت الحسن المميز، وتابع المحافظ خطة إحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد، أيضا إنشاء مساجد جديدة.

وشدد محافظ جنوب سيناء علي ضرورة استمرار الجهود طوال الشهر تخفيفا عن كاهل المواطنين، والتوسع فى تطبيق المبادرات الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية واللحوم بدعم من المحافظة عن طريق مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ودعم المجتمع المدني.