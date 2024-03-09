ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﻴﺮان ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ أول ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد )ﺟﻬﺎر - ﺗﻴﻤﻮس( ﻓﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

الدكتور أحمد طه يستقبل ممثل منظمة تيموس للاعتماد الدولى

أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية،على العلاقة الوثيقة بين حصول المنشأة الصحية على «الاعتماد» وبين ضمان حصتها فى سوق السياحة الصحية عالميًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن حصول المنشأة الصحية على شهادة «اعتماد GAHAR» المعتمدة دوليا من الاسكوا، وشهادة «التميز فى السياحة العلاجية «GAHAR- TEMOS»، يعد عامل جذب رئيسى للمريض الدولى ودليلاً قاطعاً على تميز الخدمة الطبية ومراعاتها لكافة الاحتياجات والمتطلبات العالمية لهؤلاء المرضى.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الريادة الطبية لمصر فى المنطقة العربية وما يتمتع به الطبيب المصرى من سمعة طيبة يمهد الطريق أمام حصة سوقية أكبر لمصر على المستوى الدولى من خلال إتاحة الفرصة للمنشآت الصحية المصرية المعتمدة من GAHAR بأن تتبوأ مكانًا متميزًا على الخريطة العالمية للسياحة العلاجية لتكون وجهة للمرضى من مختلف أنحاء العالم والاستفادة من خدمات المنظمة وشبكاتها مع شركات التأمين الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع كل من د. أسعد رياض، مدير المكتب الاقليمى لمنظمة تيموس الدولية بمصر، إحدى الهيئات الدولية الرائدة بمجال اعتماد منشآت السياحة العلاجية، بحضور د. هاشم الفاضل، المستشار والخبير الدولى بالاعتماد وجودة الرعاية الصحية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن المرضى من قاصدى السياحة العلاجية يبحثون عن «التميز» وهو المستوى الأعلى من «الاعتماد»، الذى يضمن تطبيق أفضل الممارسات الاكلينيكية، والبروتوكولات العلاجية، إلى جانب جودة الخدمات اللوجستية والفندقية والتى تهتم بالاعتناء التام بالمريض الدولى منذ وصوله إلى أرض مصر وحتى مغادرته لها.

وفى ذات السياق، لفت د. أسعد رياض، مدير المكتب الإقليمى لمنظمة تيموس الدولية بمصر، إلى أهمية نشر ثقافة الجودة بشكل أوسع داخل المنشآت الطبية ودعم التوجه للحصول على الاعتماد والاعتراف المحلى والدولى بجودة الخدمة المقدمة سواء الطبية أوغير الطبية لبناء الثقة مع المريض الدولى، الأمر الذى سيسهم بقوة فى زيادة حصة مصر من سوق السياحة العلاجية.

وتابع: أن نجاح نموذج التعاون بين «جهار» وجهة اعتماد دولية مثل «تيموس» المتخصصة فى معايير اعتماد منشآت السياحة العلاجية يعد مثالا يحتذى به عالميا لصالح تميز الخدمة حيث تتكامل المعايير معا لتضم الاعتبارات القانونية والأخلاقية وشفافية الجانب المالى وسرية بيانات المرضى ومعايير الاستدامة الخضراء التى تراعى سلامة البيئة وكافة العاملين بالمنشآت الطبية.

يذكر أن مستشفى مصر للطيران، أحد مستشفيات قطاع الأعمال العام، تعد أول مستشفى تنجح فى الحصول على اعتماد (جهار - تيموس) كإحدى ثمار بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة والمنظمة الدولية.