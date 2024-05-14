تجاوز الـ 2000 جنيه|مايوه هادية غالب للرجال حديث السوشيال ميديا "بيعوم لوحده"

أثارت البلوجر وسيدة الأعمال المصرية، هادية غالب، حالة من الجدل والدهشة جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، بعد أن طرحت مجموعة المايوهات الخاصة بها لصيف 2024، والتي تتضمن ملابس سياحة للسيدات المحجبات، ولكن هذا العام أعلنت عن طرح مجموعة مايوهات للرجال مما أثارت جدلًا واسعًا حول أسعارها.

هادية غالب

هادية غالب تطرح مايوهات خاصة للرجال وتثير الجدل

نشرت هادية غالب عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وتيك توك، مقطع فيديو أعلنت فيه عن طرح خط جديد للرجال من مجموعات المايوهات، موضحة أن أسعاره تصل إلى 4000 ألف جنيه، وقالت :" لأول مرة هننزل بـ كوليكشن مايوهات رجالي، عشان تبقوا ماتشينج مع الناس اللي بتحبوهم أو صحابكم، وتبقوا أحلى شلة في الصيف السنة دي".

مايوهات هادية غالب

مايوهات هادية غالب

مايوه هادية غالب للرجال حديث السوشيال ميديا

تصدر اسم هادية غالب مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع "إكس" تويتر سابقًا، وجعلها حديث الرواد، وسادت حالة من السخرية بسبب سعر المايوه والذي يصل إلى 4000 ألف جنيه، وعلق الجماهير على الأمر وجاءت التعليقات كالأتي، " هادية غالب منزلة مايوة رجالي سعره شامل حجز اسبوع فشرم باين"، "أنا عايز أطلق ،، مراتي مش راضية تحيبلي شورت هادية غالب"، "يا بلاش والله مايوه هادية غالب ب ٤٠٠٠"، "جماعة حد يسأل هادية غالب في مايوه للإيجار"، "ممكن نلاقى مبررات لسعر البوركيني الحريمي بس مفيش اي مبرر ممكن طفل يقتنع بيه ان المايوه الرجالى من هاديه غالب تمنه يبقى اكتر من ضعف تمنه المايوه الرجالي من تومى المبرر الوحيد انك بتبيعي لشويه مغفلين مش اكتر"، "منه لله مايوه هادية غالب ولّع الأسعار خالص"، صباح الفل مايوه اي اللي ب4000 جنيه دا انا جيب مايوه السنة اللي فاتت من مطروح ب70 جنيه وكنت فاكر ان الراجل ضاحك عليا".

مايوهات هادية غالب

مايوهات هادية غالب

مايوهات هادية غالب

وسخر مجموعة كبيرة من الرجال على تويتر من سعر مايوه هادية غالب وجاءت التعليقات كالأتي، " والله جايب مايوه من 5 سنين ب ٣٠ جنيه من المنشية ولسة ملعلع مع كل مصيف"، " السنة اللي فاتت كان في ب ٣٠ هناك معرفش دلوقتي تلاقيه وصل ٧٠ مثلا، " هو السؤال الأهم مين الراجل اللي هيقبل علي نفسه يلبس مايوه بالشكل ده اصلاً حتي لو ببلاش"، " اقوي دليل ان الستات مش فاهمين الرجالة"، " السنة ال فاتت جبت ٢ ب ١٥٠ جنيه علشان كنت مستعجل ومسافر ولحد دلوقتي حاسس انه اضحك عليا"، "دا انا اجيبه من المنشية احسن"، "ده بيعوم لوحده".

مايوهات هادية غالب

مايوهات هادية غالب

تفاصيل مجموعة مايوهات الرجال لهادية غالب

وهذا العام تتكون مجموعة مايوهات هاية غالب لصيف 2024، قسم خاص للرجال والمكون من 5 ألوان واستيلات مختلفة، وأسعارة تصل إلى 4 ألف جنيه.

- الأبيض والأسود

مايوهات هادية غالب

يبلغ سعره 3,999.00 ألف جنيه، وهو عبارة عن شورت باللون الأبيض والأسود.

- جرانيتا

مايوهات هادية غالب

يبلغ سعره 3,999.00 ألف جنيه، وهو عبارة عن شورت من القماش سريع الجفاف وألوانه تشبه ألوان الفاكهة الاستوائية.

- شربات

مايوهات هادية غالب

يبلغ سعره 3,999.00 ألف جنيه، وهو شورت مستوحى من مشروب السوربيه.

- فلورا

مايوهات هادية غالب

يبلغ سعره 3,999.00 ألف جنيه، وهو عبارة عن شورت سباحة رجالي باللونين الأحمر النابض بالحياة والأزرق البارد.

- النعناع

مايوهات هادية غالب

يبلغ سعره 3,999.00 ألف جنيه، وهو مصنوع من قماش عالي الجودة، يوفر هذا الشورت ملمسًا ناعمًا وسلسًا على الجلد، مما يسمح بحركة غير مقيدة سواء كنت تتسكع بجانب حمام السباحة أو تلتقط الأمواج على الشاطئ.