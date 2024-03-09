تين هاج: راشفورد يُظهر روح مانشستر يونايتد

أكد إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على أن راشفورد قدم مباراة مميزة أمام إيفرتون، بعدما نجح في تسجيل هدفًا من ركلة جزاء.

وكان مانشستر يونايتد قد نجح في تحقيق الفوز على إيفرتون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات تين هاج

وأكد تين هاج في تصريحات لشبكة "TnT Sports"، حيث قال: "لقد كان جيد للغاية خلال هذه المباراة، وجيد معالفريق، إنه يظهر روح الفريق، نفذ برونو الهدف الأول ولكن لدينا المزيد من منفذي ركلات الجزاء الجيدين".

وتابع: "لاعبي مانشستر يونايتد دافعوا بشكل مميز للغاية، أهدافنا المتوقعة أعلى بكثير، نحن ندافع عن الفرص ذات الجودة المنخفضة، في بعض الأحيان ندافع بشكل منخفض للغاية ويمكننا القيام بذلك بشكل جيد للغاية".

واتم تين هاج تصريحاته: "الأمر كان مهمًا للغاية، لقد حصلنا على نتيجة سيئة واحدة أمام فولهام في هذا العام التقويمي، كان علينا تصحيح الأمر ومواصلة الضغط على الفرق التي تتفوق علينا، هناك العديد من المباريات، ونريد أن نشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".