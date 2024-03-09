تريزيجيه يقود طرابزون في اكتساح لـ فاتح قرا جمرك في الدوري التركي

قاد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، طرابزون سبور لاكتساح منافسه فاتح قرا جمرك بخمسة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري التركي.

بادر فريق فاتح قرا جمرك بالتهديف عن طريق لاعبه ماراكاو في الدقيقة 14، قبل أن يقلب طرابزون الطاولة ويسجل خماسية بتوقيع كل من إنيس باردهي و دافيدي بيراسكي (هدف عكسي) ومحمود تريزيجيه و نيكولاس بيبي و أوموت بوزوك.

ويحتل طرابزون المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 49 نقطة، جمعهم من 29 مباراة حيث فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 3 وخسر 11 مباريات، بينما يتواجد فاتح قرا جمرك فى المركز الـ 16 برصيد 29 نقطة.