السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تريزيجيه يقود طرابزون في اكتساح لـ فاتح قرا جمرك في الدوري التركي

بوابة الوفد الإلكترونية

قاد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، طرابزون سبور لاكتساح منافسه فاتح قرا جمرك بخمسة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري التركي.

txt

تريزيجيه يساهم في اكتساح طرابزون لـ فاتح قرا جمرك في الدوري التركي

بادر فريق فاتح قرا جمرك بالتهديف عن طريق لاعبه ماراكاو في الدقيقة 14، قبل أن يقلب طرابزون الطاولة ويسجل خماسية بتوقيع كل من إنيس باردهي و دافيدي بيراسكي (هدف عكسي) ومحمود تريزيجيه و نيكولاس بيبي و أوموت بوزوك.

ويحتل طرابزون المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 49 نقطة، جمعهم من 29 مباراة حيث فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 3 وخسر 11 مباريات، بينما يتواجد فاتح قرا جمرك فى المركز الـ 16 برصيد 29 نقطة.

الجريدة الورقية