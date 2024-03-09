مصر للطيران تشارك في بورصة برلين لعام 2024

شاركت الشركة الوطنية مصر للطيـران بجناح خاص بمعرض بورصة برلين ITB Berlin المعرض الرائد في العالم فى مجال السفر والسياحة والذي تستمر فعالياته خلال الفتـرة من 5 – 7 مارس 2024 بمشاركة وفود أكثـر من 165 دولة و عدد من ممثلي كبـرى وكالات السفر والسياحة ومنظمـي الرحلات في العالم، وبحضور المهندس يحيـي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيـران، و الطيار محمد موسي رئيس شركة مصر للطيـران للخطوط الجوية.

وخلال مشاركته في فعاليات المعرض، أوضح المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن المعرض يسلط الضوء هذا العام على مفهوم السياحة الثقافية وسفر الأعمال وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض باعتبارهم الان من أقوي الصناعات المؤثرة إيجابياً علي تنمية وتنشيط قطاعي السياحة والطيـران ، هذا بالإضافة إِلى التحول الذي تشهده صناعة السياحة والطيران علي الصعيد العالمي بإعتبارها مصدر أساسي داعم للإقتصاد القومي للبلاد.

ومن جانبه أكد الطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه يتطلع إلي مشاركة إيجابية وفعالة لمصر للطيـران في المعرض مشيراً إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية بجناح مصر للطيران مع عدد من وكلاء السياحة و منظمـي الرحلات الدوليين الألماني والعالمي مثل Trends Tours وPhoenix إلي جانب بعض المسئولين بمطارات ميونخ وهامبورج الدولية لبحث سبل جذب ونقل مزيد من السائحين الألمان إلي المدن المصرية خلال الفتـرة القادمة .

جدير بالذكر ، أن مصر للطيـران تقوم بتشغيل رحلة يومية إِلى كل من ميونخ وبرلين وفرانكفورت وخمس رحلات أسبوعية إلي دوسلدورف.