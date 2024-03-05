بسبب إضراب مطار ميونيخ.. مصر للطيران تلغى رحلتي السفر والعودة

قررت مصر للطيران إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS787 بخط سير القاهرة/ ميونيخ، ورقم MS788 بخط سير ميونيخ/ القاهرة وذلك يومي الخميس والجمعة 7 و 8 مارس 2024، وذلك بعد الإشارة إلى التعليمات الواردة إليها من إدارة مطار ميونخ - ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار ميونخ يومى الخميس والجمعة 7 و8 مارس 2024.

وأضافت : يرجى من السادة عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصر للطيران

علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران

أو الوكيل السياحي .