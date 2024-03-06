مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية للعام الـ13

أجرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA تفتيشاً على منشآت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عبر تطبيق ZOOM للتواصل من خلال شبكة الانترنت واجتازت الشركة التفتيش بنجاح وتم تجديد الاعتماد الممنوح من FAA للعام الثالث عشر على التوالي.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني بتطوير مستوى الخدمات المختلفة والحفاظ على الاعتمادات الدولية وتوسيع نطاقها وحرصاً من شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على توسيع قاعدة العملاء وجذب المزيد منهم من خلال رفع مستوى الجودة والكفاءة.

وتوجه المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على اجتياز التفتيش بنجاح وتجديد اعتماد FAA، معرباً عن ثقته الدائمة في قدرات أبناء مصر للطيران على العمل في مختلف الظروف وتقديم أفضل مستوى فني مشرف يستحق التقدير والثناء، متمنياً المزيد من التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب.

وأشار المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى أن النجاح في اجتياز التفتيش يرجع إلى الجهود الكبيرة والمستمرة للعاملين بمختلف المواقع التي أثمرت عن الظهور بالمظهر اللائق خلال التفتيش، كما أكد على قدرة الشركة على اجتياز أي تفتيش على مدار العام لما يتمتع به العنصر البشري من عناصر الكفاءة والدقة والالتزام والحرص على تقديم أفضل خدمة فنية بأعلى كفاءة في كافة الأوقات، موضحاً أن الحفاظ على الاعتمادات الدولية والمحلية هو السبيل لتطوير الخدمات الفنية المقدمة للعملاء واجتذاب عملاء جدد لتوسيع نطاق تقديم الخدمة الفنية.

ومن جهة أخرى اثني المفتشون علي جودة الأداء والتزام الأطقم الفنية بالتعليمات والتشريعات المنظمة لصيانة وعمرة الطائرات واستمرار تقديم مستوى فني متميز تحت مختلف الظروف.

الجدير بالذكر أن التفتيش قد شمل الإدارة العامة لتوكيد الجودة والإدارة العامة لسلامة الصيانة وهناجر الشركة والمخازن الفنية وورش عمرة الأجهزة وورش عمرة الوحدات وورش إصلاح الهيكل ومخازن العدد والمعايرة ومعدات الدعم وبرامج التدريب.