بتعلق زينة رمضان ..

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية لطالبة تبلغ من العمر 15 عامًا، اصيبت بعدة كسور بالقدمين والجسد إثر سقوطها من الطابق الأول بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، أثناء قيامها بتعليق زينة شهر رمضان ابتهاجا بقدومه، جرى نقل المصابة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصابة.

بتعلق زينة رمضان ..الاستعلام عن الحالة الصحية لطالبة سقطت من الطابق الاول بمنزلها بالخصوص

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة الخصوص يفيد إصابة طالبة بالصف الثالث الإعدادي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

بانتقال الأجهزة الأمنية تبين سقوط الطالبة من الطابق الأول بمسكنها اثناء قيامها بتعليق زينة شهر رمضان المبارك ابتهاجا بقدومه، فسقطت واصيبت بعدة كسور في القدمين والجسد وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل إمام مسجد بالأميرية

تعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، غدا الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل إمام مسجد أمام باب الجامع، بعد أدائه لفريضة صلاة العصر في منطقة الأميرية.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل إمام مسجد يدعى الشيخ موسى أمام باب المسجد طعنا بالسكين في منطقة الوايلي.

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة الوايلي، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمقتل أمام مسجد بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وإمام المسجد، قام علي إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أمام مسجد وفرّ هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.