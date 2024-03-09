السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"التسرب من التعليم" ندوة توعوية في منبال بمطاي

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

نظمت الوحدة المحلية لمجلس قروي منبال التابعة لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، برئاسة هشام عبد الحليم ، ندوة توعوية عن التسريب من التعليم ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الوزير اسامة القاضي محافظ المنيا ، وتحت إشراف ومتابعة المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي .

 

وذلك بمتابعة عقد الندوات التوعوية بالقضية السكانية بالمراكز ، حيث نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، بالتعاون مع إدارة الأمومة والطفولة ، وإدارة وحدة السكان بقريه منبال ، ندوة إعلامية بعنوان "التسرب من التعليم" بقرية منبال التابعة لمجلس مدينة مطاي .

 

وتم عقد الندوة بمكتب رئيس القرية  هشام عبد الحليم رئيس مجلس قروي منبال ، و مدير وحدة السكان  ومسئولي إدارة المرأة ، و الأخصائيين الإجتماعيين بالمدارس ، وعدد من سيدات القرية والوحدة المحلية ، وتناولت الندوة التعريف بمشكله التسرب من التعليم واسبابها وخطورة  ذلك على المجتمع ، وكيفية مواجهة مشكله التسرب من التعليم ، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والشعبية ودور العبادة ،  للحد من التسرب من التعليم.

 

حيث تعيش قرى مجلس قروي منبال، برئاسة هشام عبد الحليم ، حالة من الإستقرار ، وعدم وجود حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك  الدولة ، برئاسة هشام عبد الحليم رئيس مجلس قروي منبال والذي يضم قرى ، ( منبال – منشية منبال – مرزوق – سيلة الغربية ) ، والعزب التابعة.

 

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، بالتصدي الحازم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، هذا وتقوم الوحدة المحلية لمجلس قروي منبال ، بعمل دؤوب من حيث رفع أكوام القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة يوميا من القرى التابعة ، ونقلها لمقلب القمامة العمومي ، حفاظا على خلق بيئة نظيفة وحضارية لمواطني القطاع ، بخلاف التصدي لأي محاولات  التعدي للبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص  في المهد.

 

 حيث لم تسجل أي حالة تعدِِ من تاريخ 28 يناير الماضي وحتى الآن ، وذلك بفضل توعية الوحدة المحلية للمواطنين ، بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية ، والتي تعد سلة الغذاء ، وكذلك تعرض المواطنين المخالفين لشروط البناء ، لأعمال الإزالة الفورية والغرامات المستحقة ، هذا بخلاف قيام الوحدة المحلية بعقد ندوات عن خطورة التسرب من التعليم ، والتي يندرج تحت محاربة الأمية في المجتمع.

 

 

جديرا بالذكر ، أن هشام عبد الحليم رئيس مجلس قروي منبال ، يعد احد الكوادر القيادية المتميزة ، والذي عمل سابقا بالتفتيش المالي والإداري بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، ثم بمجموعة العمل الميداني التابع للتفتيش المالي والإداري بالمنيا ، ثم رئيسا لمجلس قروي أبوعزيز ، ثم رئيسا لمجلس قروي منبال .

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