"التسرب من التعليم" ندوة توعوية في منبال بمطاي

نظمت الوحدة المحلية لمجلس قروي منبال التابعة لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، برئاسة هشام عبد الحليم ، ندوة توعوية عن التسريب من التعليم ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الوزير اسامة القاضي محافظ المنيا ، وتحت إشراف ومتابعة المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي .

وذلك بمتابعة عقد الندوات التوعوية بالقضية السكانية بالمراكز ، حيث نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، بالتعاون مع إدارة الأمومة والطفولة ، وإدارة وحدة السكان بقريه منبال ، ندوة إعلامية بعنوان "التسرب من التعليم" بقرية منبال التابعة لمجلس مدينة مطاي .

وتم عقد الندوة بمكتب رئيس القرية هشام عبد الحليم رئيس مجلس قروي منبال ، و مدير وحدة السكان ومسئولي إدارة المرأة ، و الأخصائيين الإجتماعيين بالمدارس ، وعدد من سيدات القرية والوحدة المحلية ، وتناولت الندوة التعريف بمشكله التسرب من التعليم واسبابها وخطورة ذلك على المجتمع ، وكيفية مواجهة مشكله التسرب من التعليم ، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والشعبية ودور العبادة ، للحد من التسرب من التعليم.

حيث تعيش قرى مجلس قروي منبال، برئاسة هشام عبد الحليم ، حالة من الإستقرار ، وعدم وجود حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، برئاسة هشام عبد الحليم رئيس مجلس قروي منبال والذي يضم قرى ، ( منبال – منشية منبال – مرزوق – سيلة الغربية ) ، والعزب التابعة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، بالتصدي الحازم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، هذا وتقوم الوحدة المحلية لمجلس قروي منبال ، بعمل دؤوب من حيث رفع أكوام القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة يوميا من القرى التابعة ، ونقلها لمقلب القمامة العمومي ، حفاظا على خلق بيئة نظيفة وحضارية لمواطني القطاع ، بخلاف التصدي لأي محاولات التعدي للبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص في المهد.

حيث لم تسجل أي حالة تعدِِ من تاريخ 28 يناير الماضي وحتى الآن ، وذلك بفضل توعية الوحدة المحلية للمواطنين ، بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية ، والتي تعد سلة الغذاء ، وكذلك تعرض المواطنين المخالفين لشروط البناء ، لأعمال الإزالة الفورية والغرامات المستحقة ، هذا بخلاف قيام الوحدة المحلية بعقد ندوات عن خطورة التسرب من التعليم ، والتي يندرج تحت محاربة الأمية في المجتمع.

جديرا بالذكر ، أن هشام عبد الحليم رئيس مجلس قروي منبال ، يعد احد الكوادر القيادية المتميزة ، والذي عمل سابقا بالتفتيش المالي والإداري بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، ثم بمجموعة العمل الميداني التابع للتفتيش المالي والإداري بالمنيا ، ثم رئيسا لمجلس قروي أبوعزيز ، ثم رئيسا لمجلس قروي منبال .