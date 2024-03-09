تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون بالبريميرليج

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي للشياطين الحمر استعدادا لمواجهة إيفرتون ظهر اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

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جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالاتي...

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فيكتور ليندلوف، جوني إيفانز، رفائيل فاران، ديوجو دالوت.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، كاسيميرو، كوبي ماينو.

خط الوسط الهجومي: أليخاندرو جارناتشو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.

دكة البدلاء: سفيان أمرابط، انتوني، أمادا ديالو، كريستيان إريكسن، آلتاي بايندير، توبي كولير، ويلي كامباولا، ديرموت مي، حبيب أجويني.

تشكيل مانشستر يونايتد





ويحتل الفريق الكروي بنادي مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.



وكان مانشستر يونايتد خسر من غريمه التقليدي مانشستر سيتي، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

