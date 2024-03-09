راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام إيفرتون اليوم

يحتضن ملعب أولد ترافورد اليوم السبت، مباراة مانشستر يونايتد ونظيره إيفرتون مع بداية الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، والتي يسعي كل من الفريقين للعودة إلى طريق الانتصارات.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام إيفرتون

استقر تين هاج بشكل كبير على تشكيلة مانشستر يونايتد التي ستواجه إيفرتون في هذه المباراة.

من المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل يتضمن اللاعبين التالية:

في حراسة المرمى: أونانا.

تشكيلة الدفاع: دالوت، فاران، ماجواير، ليندلوف.

التشكيلة الوسطى: كاسيميرو، مينو؛ أنتوني، فيرنانديز، جارناتشو.

خط الهجوم: راشفورد.

خسر مانشستر يونايتد أمام غريمه التقليدي مانشستر سيتي، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.