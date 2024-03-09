وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان يزور مطاي

استقبل المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، شمال محافظة المنيا ، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان.

واستقبل المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاي، بمكتبه وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان ، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ فعاليات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١، وجاء ذلك بحضور فضل الجبالى ، والدكتور هشام حسانين نائبا رئيس المركز ، ومحمود ابراهيم مساعد رئيس المركز .

فى بداية اللقاء، رحب رئيس المركز بأعضاء الوفد ، مؤكدًا ، حرص المركز على دعم الفئات الأولى بالرعاية ، وتنمية الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للمواطن ، لتعزيز ممارسات حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين ، وانتقل الوفد لمتابعة العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز و مدينة مطاي ، للتعرف على أساليب العمل واساسيات التعامل مع المواطنين ، من كل الفئات ، والإطمئنان على جوده المعاملة للمترددين على المركز ، والنظام المتبع لتلقي الشكاوى ونسب الرد عليها ، في ظل استخدام التكنولوجيا الرقمية.

وتابع وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان زياراته ، بالتوجه الي دار رعايه للمسنين بقرية ابو عزيز ، للتقييم والتعرف على مستوى الخدمة بدار الرعاية ، والتي تعمل ضمن اطار إدارة التضامن الإجتماعى بالمركز ، وأعرب الوفد عن سعادته بما وجده من اهتمام ورعايه للمسنين بالدار، ثم توجه الوفد الي زياره مستشفى الصحة الإنجابية بحي غرب المدينة ، حيث تفقد الوفد برفقه رئيس المركز، الأقسام المختلفة بالمستشفى للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.