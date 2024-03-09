ضبط 2360 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم مدير المديرية ، شن الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين خلال شهر فبراير الماضي ، تمكنت من ضبط 2360 مخالفة تموينية متنوعة، ويأتي ذلك خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، ومحطات توزيع الطاقة والبترول ، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس ، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم ، لتحقيق الإنضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، واستعرض التقرير ، الذى أعدته مديرية التموين أن الحملات التموينية والتفتيشية خلال شهر فبراير الماضي 2024.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2360 مخالفة ، منها ، 2015 مخالفة للمخابز البلدية ، وتنوعت المخالفات بين ، (713 خبز ناقص الوزن - 497 خبز غير مطابق للمواصفات - 35 توقف عن الإنتاج - 10 تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم- 64 مخالفة لعدم وجود سجلات) ، و 696 مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.