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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط 2360 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم مدير المديرية ، شن الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين خلال شهر فبراير الماضي ، تمكنت من ضبط 2360 مخالفة تموينية متنوعة، ويأتي ذلك خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، ومحطات توزيع الطاقة والبترول ، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس ، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم ، لتحقيق الإنضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، واستعرض التقرير ، الذى أعدته مديرية التموين أن الحملات التموينية والتفتيشية خلال شهر فبراير الماضي 2024.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2360 مخالفة ، منها ،  2015 مخالفة للمخابز البلدية ، وتنوعت المخالفات بين ، (713 خبز ناقص الوزن - 497 خبز غير مطابق للمواصفات - 35 توقف عن الإنتاج - 10 تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم- 64 مخالفة لعدم وجود سجلات) ، و 696 مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.

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