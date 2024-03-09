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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

سوسن حسني حافظ تطالب وزيري التموين والزراعة بالتوسع في منافذ السلع الغذائية

النائبة الوفدية
النائبة الوفدية سوسن حسنى حافظ عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة الوفدية سوسن حسنى حافظ عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكنتدرية بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى لتوجيهه إلى وزيرى التموين والزراعة ,بشأن التوسع فى إفتتاح منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بمنافذ وزارة الزراعة والجمعيات الإستهلاكية ,أمام الأسواق الرئيسية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتكون منافس حقيقى لتلك الأسواق فى خفض أسعار السلع ,بالغضافة إلى ضرورة وجود رقابة صارمة ومستمرة عل ى الأسواق خلال شهر رمضان المبارك

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