سوسن حسني حافظ تطالب وزيري التموين والزراعة بالتوسع في منافذ السلع الغذائية

تقدمت النائبة الوفدية سوسن حسنى حافظ عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكنتدرية بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى لتوجيهه إلى وزيرى التموين والزراعة ,بشأن التوسع فى إفتتاح منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بمنافذ وزارة الزراعة والجمعيات الإستهلاكية ,أمام الأسواق الرئيسية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتكون منافس حقيقى لتلك الأسواق فى خفض أسعار السلع ,بالغضافة إلى ضرورة وجود رقابة صارمة ومستمرة عل ى الأسواق خلال شهر رمضان المبارك