عاجل
الرئيس السيسي: "الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه وصامد فوق ترابها"
السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الداعية مصطفى حسنى يدعو لمصر بـ "يوم الشهيد".. والرئيس السيسي يؤمن وراءه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شارك الداعية الإسلامي مصطفى حسني في احتفالية “يوم الشهيد”، تحت عنوان “ويبقى الأثر” بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 

ودعى مصطفى حسني، للمصر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "اللهم ياولي في نعمتي وياصاحبي في رحلتي، وياناصري في محنتي، ويارجائي إذا انقطعت حيلتي، أنزل أمانك ومددك على مصر، يااااااااااارب ارفع لنا في كل ميدان خير راية، واجعل رحمة وعزة ونصرة هذا الجيل على يد قادته للعالمين آية، ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا".

الرئيس السيسي يحضر الاحتفال بيوم الشهيد:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم"، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

القوات المسلحة:
تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.
 

مواد متعلقة

مصطفى حسني: أثر تضحيات الشهداء يظل أمانة في يد المصريين

محمد رياض يلقي قصيدة "أنا الشهيد" أمام الرئيس السيسي

احتفالًا بيوم الشهيد.. الفنان خالد زكي الراوي بفيلم "رايات النصر" أمام الرئيس السيسي

في يوم الشهيد.. تامر عاشور يقدم "مصر ما بتنساش شهيد"

“تنمية الصادرات”: قرارات "المركزي" والإفراج عن البضائع تأتي في تناغم بشكل قوي

اقتصادي: ارتفاع سعر الدولار بالنظام المصرفي مؤقت وسيعاود الهبوط

خبير تكنولوجيا معلومات: عطل “فيسبوك” ليس الأول والتكنولوجيا ليست خالية من الأخطاء

الشهادات الجديدة لا تلغي المطروحة من قبل.. فيديو

الجريدة الورقية