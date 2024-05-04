السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره السوداني

بوابة الوفد الإلكترونية

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، التقى اليوم، مع حسين عوض، وزير خارجية السودان، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي بالعاصمة الجامبية بانجول.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن سامح شكري أعرب في بداية اللقاء عن تهنئته لنظيره السوداني على توليه مهام منصبه، معرباً عن تطلعه لأن تشهد الفترة القادمة نجاح الجهود الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن اللقاء شهد تناول الوزيرين لأبرز فعاليات مؤتمر القمة الإسلامي، معربين عن تطلعهما لنجاحه في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.

 كما تناول اللقاء أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما الأوضاع في كل من قطاع غزة والسودان.

واختتم السفير أحمد أبو زيد بالإشارة إلى أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفع سبل التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، بما يعكس تطلعات وعمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

مواد متعلقة

وزير الخارجية: موقف مصر ثابت لدعم مسار الحل “الليبي / الليبي”

تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإيراني على هامش مؤتمر القمة الإسلامية

أهم الملفات المطروحة على طاولة مؤتمر القمة الإسلامي

بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لدعم اللاجئين ومؤسسة مصر الخير لتعزيز الدعم الإنساني

وزير خارجية فرنسا يؤكد حرص بلاده للتوصل إلى حل القضية الفلسطينية

وزير الخارجية يُطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967

وزير الخارجية يتوجه إلى بانجول للمشاركة في الدورة الـ ١٥ لمؤتمر القمة الإسلامي

وزير الخارجية: مصر تبذل جهود جبارة لحقن دماء الفلسطينيين
الجريدة الورقية