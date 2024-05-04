أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور للجملة

أسعار الخضار اليوم السبت بسوق العبور للجملة.. واصلت أسعار الخضروات خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، استقرارًا، وبلغ سعر الملوخية من 5 إلى 10 جنيهًات، السبانخ من 6 إلى 9 جنيهات، كيلو الثوم من 33 إلى 43 جنيهًا، سعر خيار بلدي من 5 إلى 11 جنيهًا، بسلة من 20 إلى 22 جنيهًا، البطاطا من 12 إلى 16 جنيهًا، خيار صوب من 5 إلى 11 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار اليوم السبت، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمات السعرية لمتابعيها للوقوف على أخر المستجدات لاتي تطرأ على أسعار لاسلع في الاسواق، لاسيما أسعار الخضار، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الخضار اليوم السبت بسوق العبور للجملة

سجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر كيلو البصل من 5 إلى 9 جنيهات، سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 4.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 4 إلى 11 جنيهًا، سعر الكوسة من 4 إلى 9 جنيهات.

أسعار الباذنجان في سوق العبور اليوم السبت

وتراوح سعر جزر بدون عروش من 2.5 إلى 3.5 جنيه، الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيهًا، باذنجان رومي من 4 إلى 10 جنيهات، سعر باذنجان بلدي من 2.5 إلى 7.5 جنيه، باذنجان أبيض من 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفلفل في سوق الجملة

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 18 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 2 إلى 5 جنيهات، فلفل رومي صوب من 5 إلى 8 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 16 إلى 24 جنيهًا.

الملوخية تسجل 10 جنيهات في سوق الجملة

وبلغ سعر الملوخية من 5 إلى 10 جنيهًات، السبانخ من 6 إلى 9 جنيهات، كيلو الثوم من 33 إلى 43 جنيهًا، سعر خيار بلدي من 5 إلى 11 جنيهًا، بسلة من 20 إلى 22 جنيهًا، البطاطا من 12 إلى 16 جنيهًا، خيار صوب من 5 إلى 11 جنيهًا.

ويبلغ سعر البامية من 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، كيلو كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، البقدونس من 60 إلى 80 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرات نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا، البنجر من 2 إلى 3 جنيهات، ورق عنب بناتي من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو، خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا.

أسعار الليمون في سوق العبور

وسجل سعر ليمون بلدي من 14 إلى 20 جنيهًا، بروكلي من 10 إلى 13 جنيها، القلقاس من 19 إلى 21 جنيهًا، كرنب سلاطة من 7 إلى 10 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

أسعار الخضار في سوق الجملة

وتراوح سعر لفت من 2 إلى 3 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، قثاء من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا، خرشوف من 30 إلى 40 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، خس مر نحو 3 جنيهات، خس 7 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو ورق عنب بلدي من 20 إلى 30 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات، شبت من 60 إلى 80 جنيهًا، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.