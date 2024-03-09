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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

وكيل النواب يوجه التهنئة للمصريين بمناسبة يومي "الشهيد" و "المرأة العالمي"

مجلس النواب
مجلس النواب

ألقى المستشار أحمد سعدالدين، وكيل مجلس النواب، بالنيابة عن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تهنئة مجلس النواب، بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمي.

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وكيل البرلمان يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

وجاء في نص التهنئة: العظماء لا يرحلون؛ لأنهم يتركون أثرًا خالدًا في ذاكرة وطنهم ووجدان شعبهم، وتتناقل الأجيال سيرتهم.. وفي طليعة هؤلاء شهداء مصر عبر العصور.. هم ميراثها الوطني الذي ينهل أبناؤها من مسيرته نهجًا ومن رؤيته نبراسًا.

واليوم تحتفل مصر بيوم الشهيد، عرفانا منًا – جيلا بعد جيل- بتضحيات هؤلاء الأطهار الأبرار بأرواحهم فداء حرية وكرامة مصر، وعزة وشرف شعبها النبيل.

وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يسرني ويشرفني أن أتقدم باسمي وباسمكم بتحية إجلال وتعظيم إلى رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة، الذين يقدمون - دائمًا - الغالي والنفيس من أجل حماية وبناء مقدرات هذا الوطن، وصون أمن واستقرار شعبه العظيم.

كما توجد ذكرى غالية علينا جميعاً وهي اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق أمس الثامن من مارس، وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم بتحية عرفان وإجلال لكل نساء العالم، وفي القلب منهن عظيمات مصر، اللائي ضربن المثل والقدوة عبر التاريخ في العطاء والتضحية بلا حدود داخل الأسرة، وفي العمل، وفى خدمة الوطن.

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