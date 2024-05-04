السبت 04 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

الأهلي
الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن التشكيل الرسمي لمواجهة الجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ويقود هجوم الأهلي أمام الجونة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، والذي نجح في خطف الأنظار إليه طيلة المباريات الماضية.

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الجونة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول.‏
خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.‏
خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

يجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ‏ومروان عطية وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست ومحمد هاني.‏

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