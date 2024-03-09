صحة غزة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر راح ضحيتها 82 شهيدًا و122 مُصابًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 82 شهيدًا و122 مصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أنه بموجب التحديث الأخير ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 30 ألفًا و960 شهيدًا و72 ألفًا و524 مصابًا، علمًا بأن 72% من ضحايا الحرب هم أطفال ونساء.

وأوضحت الوزارة أن هذا لا يتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ31 ألف شهيد أكثرهم من الأطفال والنساء:

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، استشهاد 82 فلسطينيًا وإصابة 122 آخرين في 10 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أنه️ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

أشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب لها إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30960 شهيدًا و72524 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضى، مؤكدة أن 71% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 3 أطفال بسبب سوء التغذية والمجاعة، داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ما يرفع حصيلة ضحايا سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، إلى 23 شهيدًا.

واستشهد عشرات الشهداء غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي يشهد قصفًا عنيفًا، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ155 على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد ستة مواطنين فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال المدفعي لعدد من المنازل في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأصيب 20 مواطنًا على الأقل، في استهداف الاحتلال مواطنين، كانوا ينتظرون مساعدات، عند دوار الكويت بحي الزيتون جنوب شرق غزة، الذي كان شاهدا لعديد المجازر التي ارتكبت بحق البطون الجائعة.

وفي جباليا شمال القطاع، ارتقى 9 مواطنين بينهم أطفال، في قصف مدفعي استهدف منازل المواطنين.

كما استشهد خمسة مواطنين في قصف مدفعي استهدف مدينة دير البلح وأطراف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.