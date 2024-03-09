السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أستاذ علاقات دولية: التعنت الإسرائيلي أدى لانقسام في حكومة وجيش الاحتلال

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الشالفلسطينيةعب المصري لديه اتفاق تام بالقضية الفلسطينية من قبل عام 1948، ليس فقط بسبب البعد الجغرافي، ولكن ايضا البعد الأيدولوجي لأبعاد القضية، وهذ ظهر من خلال حملات الدعم المُكثفة للشعب الفلسطيني، من خلال المساعدات الإنسانية والدعم الإعلامي.

txt

الاحتلال يواصل حربه على قطاع غزة ويوقع عشرات الشهداء والجرحى

txt

في اليوم الـ١٥٥ للحرب.. استشهاد عشرات الشهداء في قطاع غزة

ضرورة الوصول لهدنة مع دخول شهر رمضان

وأضافت «إيمان» خلال مداخل ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، ططط، أنّنا نأمل أن تتم الهدنة خلال الأيام القادمة، مع دخول شهر رمضان، مواصلة: «أخشى أن لا تتم الهدنة، في ظل التعنت الإسرائيلي الظاهر بشكل واضح في إمكانية حل القضية».

الداخل الإسرائيلي يُناشد بالهدنة

الداخل الإسرائيلي يُناشد بالهدنة
وأوضحت، أنّ حالة التعنت أدت إلى انقسام واضح في حكومة وجيش الاحتلال، خاصة وأن الداخل الإسرائيلي يُناشد بالهدنة، لافتة أن هناك تخاذل كبير من جانب المجتمع الدولي تجاه القضية فيما يخص الجانب الإنساني في دخول المساعدات و ضرورة وقف إطلاق النار، وايضا الجانب السياسي، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع لحل هذه الأزمة.

الجريدة الورقية