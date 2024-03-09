رئيس مدينة مطاي يتفقد منافذ بيع المواد الغذائية ومعارض اهلا رمضان بمنبال

تفقد المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي، شمال محافظة المنيا، منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة ومعارض أهلا رمضان بمجلس قروي منبال، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الوزير اسامه القاضي محافظ المنيا ، بطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية ضمن مبادرة "خفض الأسعار" وتدشين منافذ اهلا رمضان بأسعار مخفضة.

وتابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي، مجهودات ادارة تموين مطاي، في المرور على منافذ بيع المواد الغذائية وتوزيع شنط السلع الغذائية المدعمة لكافة المواطنين المستحقين ، وذلك فى اطار رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيل مبادرة " خفض الأسعار" حيث يتم توزيع شنطة مواد غذائية تحتوي علي، ( سكر وأرز ومكرونة وملح ومرقة ) بسعر مخفض 100 جنية للشنطة ، وذلك تخفيفا علي المواطنين ولضمان وصول السلع المخفضة الي مستحقيها .

وحرص رئيس المركز ، على منافذ بيع المنتجات الغذائية بقريه منبال وسط إقبال كبير من المواطنين وبحضور هشام عبد الحليم رئيس الوحدة المحلية بمنبال ، وأكد رئيس المركز ، علي اهتمام اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، بسرعة مواجهة ارتفاع الأسعار ، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأكد المهندس حامد فخري ، ان توزيع شنط المواد الغذائية مستمر بمركز مطاي ، بسعر مدعم ١٠٠ جنيها للشنطة ، موجها بتكثيف الحملات الرقابية في المركز ، بالتنسيق بين إدارة التموين وكافة الجهات المعنية ، للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية، من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار.