برواتب تبدأ من 3500 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب في 10 محافظات

تسعى وزارة العمل، لتوفر المزيد من فرص العمل والوظائف الجديدة للشباب على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للحد من البطالة، إذ يحث وزير العمل حسن شحاتة على العمل بالقطاع الخاص والقيام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخلي عن فكرة الوظيفة الحكومية.

وتبدأ الرواتب من 3500 جنيه وذلك تطبيقًا للحد الأدنى للأجور، بالإضافة للتأمين الصحي والاجتماعي على العامل، ويوجه الوزير المديريات بمتابعة شركات القطاع الخاص والتأكد من تعيين الشباب وحصولهم على حقوقهم كافة.

وتلقت وزارة العمل، طلبات من 32 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 2674 وظيفة متوفرة في عددِ من التخصصات، ومن المقرر أن يستمر التقدم على الوظائف حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وتتوفر فرص العمل الجديدة في هذه المحافظات:- القاهرة- الجيزة- الغربية- الفيوم- القليوبية- دمياط- سوهاج - أسيوط - بورسعيد- البحر الأحمر.

الوظائف الجديدة

مشرف فريق.

سكرتارية.

عضو فريق.

مساعد مدير مطعم.

مشرف مطعم.

مهندسين جودة.

أوتوميشن وإنتاج وكهرباء.

محاسبين.

شئون عاملين.

مهندس زراعي.

مندوب تسويق وبيع.

أمين مخازن.

مسئول تمويل.

سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

موظف استقبال.

أخصائيين تمويل.

مسئول تعيينات.

مندوبين مبيعات وتوصيل.

مراقبين جودة.

طباخين.

فنيين جميع التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

عمال خياطة بكافة الأقسام.

عمال إنتاج.

عمال نظافة.