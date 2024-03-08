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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد يفوز على الأخدود بثنائية في الدوري السعودي

مباراة الاتحاد والأخدود
مباراة الاتحاد والأخدود

حقق فريق الاتحاد فوزًا مهمًاعلى الأخدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل سعد الموسى هدف تقدم الاتحاد في الدقيقة 45 من الشوط الأول، ثم تعادل الأخدود بهدف في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب أليكس كويادو.

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تشكيلة الاتحاد أمام الأخدود في الدوري السعودي

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وفي الدقيقة 83 من عمر المباراة سجل طلال حاجي هدف عالمي من "دابل كيك" ليمنح الاتحاد الهدف الثاني والفوز وحسم النقاط الثلاثة للمباراة، كما أصبح حادي أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري المحترفين ( 16 عام و174 يوما ).

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: المحاسنة

الدفاع: مدالله - الموسى - فيليبي - الصقور

الوسط: فرحة - كانتي - الفرحان - فيصل الغامدي

الهجوم: الصحفي – العمري

بهذا الانتصار يرفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 40 يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الأخدود عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

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