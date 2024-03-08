الهلال يضرب الرياض بثلاثية في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا ثمينًا على الرياض بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".

تقدم فريق الرياض بالهدف الأول عن طريق علي البليهي لاعب الهلال والذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52، قبل أن يتمكن الزعيم من قلب الطاولة وتسجيل هدفين في 10 دقائق.

جاء الأول للهلال بأقدام روبن نيفيز من ضربة جزاء في الدقيقة 67 والثاني برأسية النجم البرازيلي ميشيل في الدقيقة 75، وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة وقع ميتروفيتش على الهدف الثالث من ركلة جزاء.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: لودي - علي ال بليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - ميشايل.

الهجوم: الحمدان - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم.

بهذا الانتصار يرفع فريق الهلال رصيده إلى النقطة 65 ليتربع على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين ويوسع الفارق إلى 12 نقطة مع فريق النصر أقرب منافسيه ويقترب بقوة من حسم لقب الدوري.