تشكيلة الاتحاد أمام الأخدود في الدوري السعودي

أعلن المدير الفني مارسيلو جالاردو تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الأخدود في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وجاء تشكيل الاتحاد للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: المحاسنة

الدفاع: مدالله - الموسى - فيليبي - الصقور

الوسط: فرحة - كانتي - الفرحان - فيصل الغامدي

الهجوم: الصحفي - العمري

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين رؤوف خليف ومشاري القرني، وقناة SSC1 SD بصوت عائد العصيمي.