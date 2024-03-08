فصائل فلسطينية: نفذنا عمليات نوعية أوقعت جنود الاحتلال بكمائن محكمة

أعلنت فصائل فلسطينية ، اليوم الجمعة، تنفيذ كثيرا من العمليات النوعية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة أوقعت جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمائن محكمة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقالت الفصائل إن : "عملياتنا ضد جنود الاحتلال تركزت في مناطق التوغل بشمال غزة وجنوبها".

السعودية تستضيف الأحد اجتماعا عربيا سداسيا بشأن غزة

وفي سياق متصل، تستضيف السعودية الأحد المقبل اجتماعا سداسيا عربيا لبحث إنهاء الحرب على غزة وإدخال المساعدات والمرحلة المقبلة لإقامة دولة فلسطينية.

وحسب RT ، لفتت مصادر إلى أن الاجتماع تشارك فيه السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وفلسطين.

يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في غزة يومها الـ154، على وقع انسداد أفق المفاوضات التي كانت الأطراف المعنية تدفع في اتجاهها للوصول إلى وقف لإطلاق النار قبيل رمضان.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اليوم أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة.

ولفت بايدن إلى أن الرصيف المؤقت على ساحل غزة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة، مؤكدا أنه لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض ومن شأن الرصيف البحري أن يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات إلى غزة.

ومن جانبه، قال الرئيس القبرصي نيكوسخريستودوليدس، أن ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتخفيف الضغط عن الطرق البرية.

وأضاف أن بلاده تهدف لجعل الممر البحري مستداما ومساهما رئيسيا في رفع المعاناة عن المدنيين في غزة.

عاجل.. كمين لجيش الاحتلال في مستوطنة حومش جنوب جنين

وفي إطار آخر، قالت مصادر عبرية إن مقاومين أطلقوا النار تجاه برج لجيش الاحتلال بمحيط مستوطنة "حومش"، قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين..

وأضافت المصادر، أنه عندما خرج الجنود لاستطلاع الأمر وتمشيط المنطقة، وقعوا في كمين عبوة ناسفة، وأدت العملية لإصابة اثنين من الجنود.

وذكرت منظمة يوش إنقاذ بلا حدود: أن إسرائيليان أصيبوا وهرعت مروحية إلى المكان في انفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار قرب مستوطنة "حومش" بين نابلس وجنين.