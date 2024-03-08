برنامج الزمالك قبل صدام الأهلي الليله بنهائي الكأس

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامج الأبيض، استعداداً لمواجهة الأهلي المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر.

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ويلقي الجهاز الفني، محاضرة فنية على اللاعبين بمقر فندق الإقامة بالرياض، في الثانية ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الواحدة بتوقيت القاهرة.

ويشرح الجهاز الفني خلال المحاضرة، خطة المباراة، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة، والمهام المطلوبة منهم في لقاء الأهلي بنهائي كأس مصر.

وكشف الجهاز الإداري للفريق عن موعد التحرك إلى ملعب الأول بارك بمدينة الرياض والذي سيقام عليه اللقاء، حيث سيكون في السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة بتوقيت مصر، حيث تم التأكيد على أن تحرك الفريق قبل المباراة بحوالي ساعتين وربع لتفادي أي زحام متوقع نظراً للإقبال الجماهيري الكبير على حضور اللقاء.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" بالرياض، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، في نهائي مسابقة كأس مصر.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.