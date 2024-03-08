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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مران خفيف للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للاهلي

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ترتيبات عديدة؛ استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.

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وتقرر إقامة مران بدني خفيف للاعبين في فندق الإقامة وفقا لبرنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.
من المقرر أن يرتدي الأهلي خلال المباراة طاقمًا من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقمًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر كاملًا.

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